تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتبت آية دعبس

أعلن أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأشار إلى أن الانعقاد الثانى للجمعية العمومية سيكون يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة 42 شارع قصر العيني بالقاهرة، على أن يبدأ التسجيل من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

من جهته، دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، الأطباء للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني بعد أسبوعين، لمناقشة واعتماد الميزانيات السابقة ومناقشة تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة لما يستجد من أعمال، ومواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أن الجمعية العمومية ستناقش آخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز، وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.