5 نصائح للتغلب على الاكتئاب الموسمى.. حافظ على رطوبة جسمك فى الطقس الحار

كتب - حسام الشقويرى

بينما تحدث معظم نوبات الاكتئاب الموسمية في الشتاء، فإن ما يصل إلى 30 %من الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي سيعانون من اكتئاب الصيف ، ويعاني الأشخاص المصابون باضطراب عاطفي موسمي صيفي (SAD) - والمعروف أيضًا باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي العكسي" - عادةً من أعراض الاكتئاب الشائعة لمدة أربعة إلى خمسة أشهر تقريبًا كل عام عندما يكون الطقس أكثر دفئًا وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الاستراتيجيات يمكن أن تساعدك على إدارة الأعراض

1. اجعل النوم أولوية

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب في الصيف يمكن أن يصابوا بالأرق أو عدم انتظام مواعيد النوم ، والأيام المشمسة الطويلة والليالي الدافئة يمكن أن تجعل النوم صعبًا، مما قد يضر بالصحة العقلية، ولكن تحديد أولويات نومك وتنظيمه يمكن أن يحسن مزاجك.

2. إنشاء روتين والتمسك به

اتباع روتين ثابت يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من التحفيز والتماسك، ويضيف أن قول هذا غالبًا ما يكون أسهل من فعله بالنسبة للعديد من المصابين بالاكتئاب، ويجب أن يبدأ الجدول بالأساسيات: وقت الاستيقاظ، وتنظيف الأسنان ووقت الاستحمام، وأوقات الوجبات، والجدول الزمني لأية أدوية ، ووقت النوم". بالإضافة إلى ذلك، التواصل الاجتماعي والرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والأنشطة الإبداعية.

3. إفساح المجال لمشاعرك

إن توفير مساحة لتجربة المشاعر فعليًا يساعد أجسادنا على عدم الاضطرار إلى الانغلاق بنفس القدر". ويفضل بما لا يقل عن 10 دقائق يوميًا بالجلوس في مكان هادئ، وتغمض عينيك، وتشعر بكل مشاعرك. يمكن توجيه هذا الأمر أو القيام به بمفردك، فلا توجد طريقة صحيحة للتأمل أو الانتباه لما يحدث بداخلك.

4. تجنب الإفراط في لوم النفس

في بعض الأحيان، لا تكون الطرق التي يحاول بها الأشخاص التعامل مع الاكتئاب في مصلحتهم، وقد يؤدي الانخراط فيها بشكل مفرط إلى عادات يصعب التخلص منها، و تشمل "فخاخ الاكتئاب" الشائعة أو سلوكيات التكيف غير الصحية ما يلي:

تناول الطعام عندما تشعر بالملل ولكن ليس بالجوع

إلقاء اللوم على نفسك باستمرار

ممارسة ألعاب الفيديو لساعات وساعات

قضاء الكثير من الوقت في التصفح على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول

الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتك أو احتياجاتك عبر الإنترنت وفي المتاجر

5. تغلب على التوتر

على الرغم من أنك قد تشعر بالضغط للاستمتاع بالهواء الطلق عندما يكون الطقس جميلاً، إلا أن البحث عن الظل وتكييف الهواء والمساحات الداخلية يمكن أن يساعدك على تجنب سوء المزاج.



