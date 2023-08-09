لو بتعانى من النسيان.. أكلات تزود تركيزك فى الفطار والغداء والعشاء

يعانى بعض الأشخاص من الإصابة بالنسيان الشديد نتيجة للتعرض لبعض المشاكل الصحية، كالضغوط النفسية، لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" بعض الحيل الغذائية التى تزيد من تركيزك، وتساهم بشكل كبير فى تنشيط قدرات المخ، ومن أهم الأطعمة الصحية التى تزيد من التركيز التالى..

- وجبة الإفطار

يجب على الأم إعداد وجبة إفطار صحية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لذا يمكنها إعداد الشوفان بالحليب والفواكه والمكسرات، أو البليلة، فهما وجبتان غذائيتان رائعتان تحتويان على جميع العناصر التى يحتاجها الجسم، والمخ لتنشيط قدراته، كما أن هذه الأطعمة تمد الجسم بالألياف، والبروتين والكربوهيدرات المهمة للجسم.

- وجبة الغذاء

ينصح بتناول الأطعمة الصحية خلال وجبة الغذاء،وأهم عنصر غذائى هو طبق السلطة الخضراء الغنى بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والذى يساهم بشكل كبير فى تنشيط قدرات المخ، بالإضافة إلى ضرورة تناول البروتين أى اللحوم أو الدجاج المشوى، أو الأسماك فجميعها أطعمة مهمة للجسم وتزيد من التركيز.

وجبة العشاء:

ينصح بتناول الفواكه بالإضافة إلى الزبادى، فهى أطعمة مهمة وغنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.