الخارجية الفلسطينية: شرعنة بؤر استيطانية جديدة تخريب متعمد لفرصة تطبيق حل الدولتين

رام الله (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مُصادقة الكابينت الإسرائيلى على شرعنة 5 بؤر استيطانية فى الضفة الغربية، والدفع بمُخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى أنحاء الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية فى ارتكاب جريمة التوسع الاستيطانى وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أى فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وأكدت الوزارة أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين"، مطالبةً بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطاني العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.