التكلفة 30 مليون جنيه.. تعرف على مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم

أسيوط- هيثم البدرى

يعتبر مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم محافظة أسيوط، واحدا من مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل مستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى.

وفى هذه النقاط نبين تفاصيل المشروع:

1- مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم مقام على مساحة 1400 متر

2- تصل تكلفة المشروع 30 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

3- وصلت نسب التنفيذ في مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم نسبة تجاوزت 65%

4- يشمل توسعات جديدة للمكان وتنظيم مداخله ومخارجه

5- إنشاء محلات تجارية ووحدات إدارية بجانب الموقف سيتم طرحها للإيجار

6- مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة للمشروع

7- اختيار مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقًا لاحتياجات المواطنين

8- متابعة المشروع بشكل مستمر من خلال زيارات متكررة لمحافظ أسيوط والجهات التنفيذية

9- يساعد المشروع في القضاء علي العشوائية بالمواقف والزحام العشوائي للسيارات

10- يسهم المشروع في تحسين الوجه الحضاري للمراكز

