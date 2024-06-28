ألمانيا: معدل البطالة يرتفع للمرة الأولى منذ ديسمبر

برلين (أ ش أ)

ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف فى ألمانيا خلال يونيو الجارى، للمرة الأولى منذ ديسمبر، فى ظل الركود الاقتصادى الذى لا يزال يعانى منه أكبر اقتصاد فى أوروبا، وفقا للبيانات المعدلة موسميا التى نشرتها وكالة التوظيف فى بيان اليوم الجمعة، حيث ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة إلى 6.0%.

ووفقا لوكالة التوظيف، ارتفع عدد العاطلين إلى 2.727 مليون شخص، فيما ارتفع العدد بمقدار 172 ألفا، على أساس سنوى.

وقالت أندريا ناليس، رئيسة وكالة التوظيف الفيدرالية - فى البيان - "سوق العمل لا يزال ضعيفا. لقد ارتفعت معدلات البطالة والبطالة الجزئية بشكل ملحوظ خلال يونيو".

وتغير معدل البطالة قليلاً بسبب زيادة عدد السكان النشطين نتيجة الهجرة ونقص العمالة في بعض القطاعات. لكن الاقتصاد الألماني لايزال متعثرا منذ عدة أشهر، في حين تعاني الصناعة من أزمة متعددة الأوجه، بين ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب المحلي، ومواجهة صعوبات في التجارة الدولية.