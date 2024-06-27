3 خطوات فقط تقلل استهلاك الغسالة للكهرباء وتخفض مدة تخفيف الأحمال

كتبت رحمة رمضان

تقدم مبادرة اليوم السابع بعنوان "خليك ايجابي..رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال"، بعض المعلومات التى تساهم فى ترشيد استهلاك غسالة الملابس والمجففات من الكهرباء والمساهمة فى تقليل فترة تخفيف الأحمال من خلال اتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء التى تعود على المشترك والدولة معا بالنفع فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكة الوقود.



وتعتبر الغسالات والمجففات من الأجهزة المنزلية المهمة التي تستهلك قدراً من الطاقة الكهربائية ويمكن تقليل الطاقة الموجهة لها باتباع النصائح التالية:

1- تشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة من الملابس.

2- نشر الغسيل تحت الشمس بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي.

3- اعتمد على المياه الباردة بدلا من المياه الساخنة.



