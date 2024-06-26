أهمها خفض الفاتورة وتقليل مدة تخفيف الأحمال.. 7فوائد لترشيد استهلاك الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

تقدم مبادرة اليوم السابع بعنوان "خليك ايجابي..رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الاحمال"، بعض المعلومات التى توضح فوائد ترشيد استهلاك الكهرباء والتى تأتى فى مقدمتها خفض قيمة فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل فترة تخفيف الاحمال من خلال اتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء التى تعود على المشترك والدولة معا بالنفع فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكة الوقود.

ويعد ترشيد الإستهلاك هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة ولا يعنى التوقف عن الاستخدام ،و فيما يلي اهم الفوائد التى تعود على المواطنين و الدولة من ترشيد الطاقة الكهربائية:

1- يساعد ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

2-يساهم ترشيد استهلاك الكهرباء فى مساعدة الدولة لتخطى أزمة تخفيف الاحمال و تقليل مدة الانقطاعات.

3-خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد.

4- دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

5-خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.

6- تجنب الفصل فى الاحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الاحمال للحد الاعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساءاً إلى العاشرة مساءا خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساءا حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.

7-توفير الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء وتصديره للخارج والاستفادة من العملة الأجنبية للبلاد.