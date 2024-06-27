اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 12:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بسقوط مقصورة تلفريك فى كولومبيا.. فيديو

الخميس، 27 يونيو 2024 11:53 ص
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بسقوط مقصورة تلفريك فى كولومبيا.. فيديو سقوط تلفريك
وكالات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك بمدينة ميديين، على ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.

وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة X، إن المقصورة انفصلت عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.

 

وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك "ستُعلّق حتى تُحدَّد بشكل واضح أسباب هذه المأساة".

ويُعدّ تلفريك ميديلين في كولومبيا، الذي يضم خطوطاً عدة، أحد وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3.9 ملايين نسمة.

وهذا أول حادث يتعرض له التلفريك منذ افتتاحه عام 2004.







ميديين

كولومبيا

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سقوط تلفريك




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