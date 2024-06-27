مصدر بالكهرباء: الخميس آخر الأيام فى تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اليوم الخميس هو آخر يوم سيتم تخفيف الاحمال لمدة 3 ساعات على كل مشترك، كاشفا أنه وفقا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء سيتم البدء فى التخفيف لمدة ساعتين فقط بدءا من غد الجمعة وحتى منتصف شهر يوليو ليتم وقف تخفيف الأحمال نهائيا في أول أغسطس المقبل بحد أقصى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 2 عصرا حتى الساعة 8 مساء بواقع 3 ساعات فقط على كل مشترك، مؤكدا أن هناك تحسنا ملحوظا في إمدادات الوقود منذ مساء أمس الثلاثاء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد إنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة تخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.



