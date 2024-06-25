طرق المحافظة على الأجهزة الكهربائية مع ارتفاع الحرارة وفترة تخفيف الأحمال

كتبت رحمة رمضان

في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة و لجوء وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار نتيجة نقص الوقود ،يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند انقطاع التيار الكهربائي خلال فترات التخفيف للحفاظ على سلامة المنزل و الأجهزة الكهربائية، وهى كالآتي:

1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2- انتظر من 2 دقيقه وحتى 5 دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية .

3- تأكد من ملء سخان المياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.



5- افصل جهاز التكييف من المنبع بغلق زر التحكم و عدم تشغيله الا بعد عودة التيار على الأقل ب5 دقائق.