محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان النادى البحرى بمنطقه بيانكى

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهى، رئيس مجلس إدارة النادى، اليوم، النادى البحرى للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكى بحى العجمى على مساحة 165 متر بطول الشاطئ، لخدمة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.

وخلال كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحورى فى تحقيق الانضباط الإدارى والوظيفى، مثمنًا الدور الذى تقوم به الهيئة فى مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية. وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح النادى البحرى لهيئة النيابة الإدارية، حيث حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة أعضاء النيابة وأسرهم.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الإسكندرية منشآت النادى البحرى، مشيدًا بالمجهودات التى تمت فى وقت قياسى، موضحًا أن محافظة الإسكندرية دائمًا حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإدارى والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة فى كافة القطاعات.

من جانبه؛ قدّم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لافتتاح النادى البحرى لهيئة النيابة الإدارية، وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء فى الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادى وتجهيزه منذ وضع حجر الأساس ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.

وفى ختام كلمته؛ هنأ محافظ الإسكندرية أعضاء هيئة النيابة الإدارية على الإنشاءات والتجهيزات المميزة، وقدّم الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها المستشار عمر مروان وزير العدل، مثمنًا الجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، ورئيس المحكمة الإقتصادية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، ومدير إدارة النيابة، ووكيل إدارة التفتيش، والمتحدث الرسمى للنيابة، ومدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى البحرى للنيابة الإدارية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وهدى أبو كليلة رئيس حى العجمى.



اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية