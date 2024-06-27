شينخوا: الحزب الشيوعى الصينى يطرد وزير الدفاع السابق بسبب تهم فساد

محمد جمال

قررت قيادة الحزب الشيوعى الصينى، اليوم الخميس، طرد وزير الدفاع السابق وى فنج خه من الحزب بسبب انتهاكه الخطير للانضباط داخل الحزب وانتهاكه للقانون، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وحُرم وي، الذى شغل سابقا أيضا منصب عضو اللجنة العسكرية المركزية وعضو فى مجلس الدولة، من أهليته كمندوب للمؤتمر الوطنى الـ20 للحزب الشيوعى الصيني، وفقا لاجتماع عقده المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب.

وباشرت وكالة فحص الانضباط والرقابة التابعة للجنة العسكرية المركزية، تحقيقا ضد وى فى 21 سبتمبر 2023.

ووفقا لنتائج التحقيق، انتهك وى الانضباط السياسى والتنظيمى بشكل خطير من خلال مساعدة آخرين فى الحصول على فوائد غير لائقة فى ترتيبات متعلقة بشؤون الموظفين.

كما انتهك بشكل خطير الانضباط المتعلق بالنزاهة وقبول أموال وهدايا، الأمر الذى يمثل انتهاكا للقواعد ذات الصلة.

واستغل وى مناصبه للبحث عن مكاسب لآخرين، وقبل مبلغا ضخما من المال وأشياء قيّمة فى المقابل، ما يشكل جريمة اشتباه فى تلقى رشاوى.

كما وجد التحقيق أدلة على انتهاكات أخرى قام بها وى، بصفته مسؤولا رفيع المستوى فى الحزب والجيش، فقد وى إيمانه وولائه.



لقد أحبطت أفعاله ثقة اللجنة المركزية للحزب واللجنة العسكرية المركزية، ولوثت بشدة البيئة السياسية للجيش، ما ألحق أضرارا جسيمة بقضية الحزب وتطوير الدفاع الوطنى والقوات المسلحة، فضلا عن الإضرار بصورة كبار المسؤولين.

وخلصت نتائج التحقيق إلى إن انتهاكات وى بالغة الخطورة بطبيعتها وذات تأثير سلبى بالغ وضرر هائل.

كما قرر المكتب السياسى إحالة قضية وى الجنائية المشتبه فيها إلى أجهزة النيابة العسكرية لفحصها تمهيدا لمحاكمته.

وفى وقت سابق، اتخذت اللجنة العسكرية المركزية قرارا بطرد وى من الخدمة العسكرية وتجريده من رتبة جنرال.