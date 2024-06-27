خلاصة مادة التاريخ وأسئلة لن يخرج عنها الامتحان لطلاب الثانوية العامة.. بث مباشر

كتبت – مرام محمد

في بث مباشر جديد، يقدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية مراجعة نهائية في التاريخ، استعدادًا لأداء امتحان المادة السبت المقبل، وذلك ثالث أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن المراجعة النهائية للمادة، شرحًا لأهم أجزاء المنهج وأسئلة استرشادية للامتحان، إذ يتضمن امتحان آخر العام لمادة التاريخ 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول الامتحانات، انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية)، ويواصل الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 29 يونيو، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.