اليوم السابع
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حبس أدمن مجموعة بفيس بوك زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 27 يونيو 2024 04:14 م
حبس أدمن مجموعة بفيس بوك زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة حملة شرطية - ارشيغية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس أدمن مجموعة بالفيس بوك يزعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكلفت النيابة وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص الواقعة وإعداد تقرير فنى بها.

كانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط طالب بالجيزة لقيامه بإدارة مجموعات عبر موقع "فيس بوك" والزعم من خلالها بقدرته على تسريب أسئلة الإمتحانات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن ادعاء صاحب الحساب قدرته على توفير أوراق لأسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية


بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب طالب - مُقيم بالجيزة.. وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة . وتبين إدارته لـ 5 مجموعات بذات الموقع لذات الغرض، كما تبين وجود محفظتين إلكترونيتين بهما مبلغ مالى، واعترف بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادى غير مشروع، والمبلغ المالى بالمحفظتين من متحصلات نشاطه.


 







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