جامعة الإسكندرية تنظم الليلة الثالثة عشر من ليالى اللغة العربية.. اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية حفل بعنوان " الليلة الثالثة عشره من ليالى اللغة العربية " وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس بالمسرح الكبير بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية.



وتأتى الاحتفالية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وتشمل الاحتفالية عروض فنيه وغنائية ومسرحية باللغة العربية الفصحى بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقسم لغة عربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



كما تأتى الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نجوى صابر واستعراضات نصر الدين صابر، ملابس أميرة الشافعى موسيقى محمد إبراهيم.