اليوم السابع
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تراجع أسعار العملات اليوم الخميس 27 /6 /2024 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

الخميس، 27 يونيو 2024 01:25 م
تراجع أسعار العملات اليوم الخميس 27 /6 /2024 أمام الجنيه بالبنوك المصرية عملات ورقية- أرشيفية
كتب محمود عسكر

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تراجعت أسعار العملات اليوم الخميس 27 /6 /2024 في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل51.36 جنيه للشراء، و52.56 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.1 جنيه للشراء.

48.2 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.36 جنيه للشراء.

51.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.67 جنيه للشراء.

60.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.82 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.11 جنيه للشراء.

157.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.11 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.20 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.







سعر العملات

أسعار العملات

الدولار

الريال

الدينار

الدولار فى البنك

سعر الدولار فى البنك

سعر الدولار فى البنوك

الدولار فى البنك الاهلى

سعر الدولار فى البنك الاهلى

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أسعار العملات البنك الأهلي المصري

أسعار العملات البنك الأهلي

البنك المركزى المصرى

cib بنك

سعر الدولار البنك الأهلي




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