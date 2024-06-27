المشدد 3 سنوات وغرامة لمتهم بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد وغرامة ألف جنيه، وبرأت المتهمين الثاني والثالث؛ لاتهامهم بالشروع في قتل 3 أشخاص بدائرة قسم بلبيس بمحافظة الشرقية.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 812 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، المقيدة برقم 638 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 29 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "جمال م ع م" 33 عاما، و"أمين إ أ م ع" 19 عاما، و"إبراهيم ك م ح ال" 26 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالشروع في قتل 3 أشخاص بمدينة بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بأعمال البلطجة بواسطة أسلحة نارية وبيضاء وشروعهم في قتل المجني عليهم: "محمد خالد" و"فارس رضا" و"أحمد علي"، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم وتربصوا بهم لمنزل المتهم الثاني منتظرين قدومهم، وما إن ظفروا بهم حتى كالوا لهم عدد من الضربات، وأطلقوا الأعيرة النارية محدثين ما بهم من إصابات موصوفة بالتقارير الطبية على النحو المبين بالتحقيقات.