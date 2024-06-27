المشدد 3 سنوات لشخصين لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، لشخصين بالسجن المشدد لمدة سنوات 3 وتغريمهما 10 ألاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس، كما عاقبتهما بالسجن 6 أشهر عن حيازة سلاح نارى، و3 أشهر عن حياة سلاح أبيض

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 1478 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1 162 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 من يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمان "مصطفى ن م " 22 عاما، صاحب كافتيريا و" كريم ع ف" عاطل مقيمان مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة من الحشيش و هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة بقصد الاتجار فيه والترويج على عملائهما. والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.



