اللواء محمد الدويرى: الأمن القومى المصرى ينطلق من منطقة القرن الأفريقى

كتب عبد الوهاب الجندى

قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرن الأفريقى يمثل الأمن القومى المصرى، وينطلق من هناك أمن مصر التى تتحرك بشكل مهم وفعال.

وأضاف الدويرى خلال كلمته في مؤتمر الصراع في القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، أن الأزمات في منطقة القرن الأفريقي تزداد بشكل كبير، ويجب التحرك لحل تلك الأزمات.

وقد نظم ينظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الخميس، مؤتمرًا تحت عنوان: "صراعات القرن الأفريقي.. وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من خبراء الشئون الأفريقية، والعلاقات الدولية، ومراكز الفكر المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى حضور رفيع المستوى من الوزرات، وكبار المسئولين بالدولة المصرية، وممثلين عن السفارات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والأكاديميين، والباحثين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم قراءة شاملة حول طبيعة وأبعاد وتداعيات الصراعات الراهنة في إقليم القرن الأفريقي، وذلك بغرض بلورة تصور لسبل المواجهة الجماعية لهذا الوضع الإقليمي المعقد.