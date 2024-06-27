خالد عكاشة: منطقة القرن الأفريقى من أفقر المناطق فى العالم رغم امتلاكه ثروات هائلة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن منطقة القرن الأفريقي من أفقر المناطق في العالم، رغم امتلاكه ثروات هائلة.

وأضاف خلال كلمته، في مؤتمر الصراع الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، أن معالجة الصراعات في القرن الأفريقي لا تقع على دولة واحدة، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله.

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مستقبل القرن الأفريقي يعتمد على العمل المشترك بين الجميع، والتصدي لتلك الصراعات.

ونظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الخميس، مؤتمرًا تحت عنوان "صراعات القرن الأفريقي.. وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، بمشاركة نخبة واسعة من خبراء الشئون الأفريقية والعلاقات الدولية، ومراكز الفكر المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى حضور رفيع المستوى من الوزرات وكبار المسئولين بالدولة المصرية وممثلين عن السفارات الأجنبية، والمنظمات الدولية والأكاديميين والباحثين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم قراءة شاملة حول طبيعة وأبعاد وتداعيات الصراعات الراهنة في إقليم القرن الأفريقي، وذلك بغرض بلورة تصور لسبل المواجهة الجماعية لهذا الوضع الإقليمي المعقد.