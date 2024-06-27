اليوم السابع
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اللواء محمد إبراهيم الدويرى: التحركات المصرية فى القارة الأفريقية أساسية ومهمة

الخميس، 27 يونيو 2024 11:55 ص
اللواء محمد إبراهيم الدويرى: التحركات المصرية فى القارة الأفريقية أساسية ومهمة اللواء محمد إبراهيم الدويرى خلال الجلسة ـ تصوير: دينا رومية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحركات المصرية فى القارة الأفريقية ليست ثانوية، ولكنها أساسية ومهمة نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن المصرى.

 

وقال خلال كلمته في مؤتمر "صراعات القرن الأفريقى وتداعياتها على الأمن الإقليمى والمصرى"، إن منطقة القرن الأفريقى دائرة أمن قومي مصري أساسية ومباشرة.

 

وأوضح أنه على الرغم من انشغال مصر بالكثير من التوترات الإقليمية التي تتسم بتفاعلات كبيرة وعنيفة، إلا أن التحركات المصرية المرتبطة بالقرن الأفريقي مهمة للغاية وذات أولوية.

 

وأضاف نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن أسباب الصراع في القرن الأفريقي دون وضع مجموعة من الآليات لمواجهتها.

 

وتابع: لا توجد أزمة في العالم بشكل عام وفي المنطقة الأفريقية بشكل خاص يحدث فيها تدخل أجنبي إلا وأسهم هذا التدخل في زيادة وتفاقم التوترات.







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