السيطرة على حريق ورشة خشب فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق شب فى ورشة للأخشاب بدائرة مركز شرطة أخميم، وذلك دون حدوث إصابات وتم الحد من إنتشار الحريق وتفاقمه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بورشة لتصنيع الأخشاب دائرة مركز شرطة أخميم، وتمت اسيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بنشوب حريق فى ورشة أخشاب بالطابق الأرضي وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.