السجن المشدد 3 سنوات لـ4 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بالخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات لسمسار وعاملين وعاطل لحيازتهم أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 13021 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4172 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "احمد.ع.ا"، 24 سنة - سمسار عقارات، و"عامر.ع.ا"، 22 سنة - عامل خردة، و"عماد.ع.ا"، 39 سنة، عاطل، و"فتحي.ز.ع"، 46 سنة، عامل، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهما البعض بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهما البعض ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.