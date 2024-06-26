المشدد 5 سنوات لعاطل تعدى على شخص وتسبب له بعاهة مستديمة فى الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعاطل، لتعديه علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2183 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4538 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إسلام س ح"، عاطل، مقيم شارع عثمان بن عفان بالخصوص في القليوبية، لأنه في 15 / 2 / 2022، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه حمدي صلاح عبد الفتاح راشد، عمداً باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص محل الاتهام الثاني.

وتابع أمر الإحالة، أن ذلك جاء على إثر خلف سابق فيما بينهم بسبب أنه يقوم بسبه ونهره فذهب لمعاتبته هو وأهليته وعقب انتهاء الحديث معه تركه فقام المتهم بالتعدي عليه بضربه فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جراؤها عاهة مستديمة متمثلة في فقد إبصار العين اليمني يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أداة "هاتف" مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.