المشدد 5 سنوات لربة منزل و2 آخرين لتزويرهم شهادة ميلاد بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة كل من " ق.ش.ا" و" ش.ا.ش" و "د.ا.ال" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

وتعود احداث القضية المقيدة، برقم 10460 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة الأحوال المدنية، بقيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي قيد ميلاد.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت أن قيد الميلاد محل الواقعة لطفلة، وأن المتهمة الأولى " ق.ش.ا" ربة منزل تزوجت من المدعو "ا.م.ت"، وأنجب طفلة قيدت وتم استخراج قيد ميلاد لها، وعقب ذلك تم الطلاق لوجود خلافات أسرية بينهم، وعلى أثرها اشتركت المتهمة الأولي مع والدها المتهم الثاني " ش.ا.ش"، والمتهمة الثالثة " د.ا.ال" ربة منزل، في تغيير نسب الطفلة علي خلاف الحقيقة بموجب إجراءات ساقط قيد، وأن المتهمين الثلاثة علي علم مسبق بتسجيل الطفلة باسم طليق المتهمة الاولى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.