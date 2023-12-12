ضبط لصوص السيارات والخردة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية، المنوفية، قنا) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك مخزن خردة - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبحوزته (90 زاوية حديدية - كمية كبيرة من مسامير الربط "خاصين بأبراج الضغط العالى") داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحصله عليها من (سائق بإحدى الشركات لنقل الكهرباء – له معلومات جنائية - مقيم بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات حال قيامه بنقل مكونات أحد أبراج الضغط العالى المفككة لتخزينها بمخازن الشركة وقيامه بالتصرف فـى الكمية المضبوطة عن طريق بيعها لتاجر الخردة المضبوط مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة) وأرشدوا عن المسروقات (4 سيارات )، وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية – مقيمن بمحافظة قنا ) لقيامهم بسرقة (عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس - الكائنة بدائرة مركز شرطة قنا) وقاموا بنقل المسروقات بدراجة نارية " تروسيكل" ملك أحدهم ، وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم (7 أجهزة تابلت - جهاز "لاب توب" وشاحن - 7 "هارد ديسك" – 2 جهاز DVR”" – 2 جهاز "باور سبلاى" - وحدة "سيرفر" - جهاز "راوتر") ، والأدوات المستخدمة فـى الواقعة ( 2 مقص حديدى ،صاروخ كهربائى) ومركبة التروسيكل المشار إليها "بدون لوحات معدنية".