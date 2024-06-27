إصابة 5 أشخاص فى اصطدام سيارة بالرصيف وانقلابها بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، بعد أن اصطدمت بالرصيف علي طريق "بلقاس-جمصة" بالدقهلية، وتم نقل المصابين إلي المستشفي الدولي بالمنصورة، والوضع تحت المتابعة الصحية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي واصابة من بداخلها.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سبارة ملاكي إثر اصطدامها بالرصيف أمام قرية السلسول، وإصابة من بداخلها، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن اصابة كلا من محمد، ع ، ال ،ح ، 21 عاما، مقيم السنبلاوين، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، وعمل أشعة علي الساق والصدر وسونار بالبطن، الشيماء، ق، م، 24 عاما، السنبلاوين، كدمة بالوجه، وتم عمل أشعة علي الراس والصدر، يوسف، ع، ال، م ، 16 عاما، السنبلاوين، سونار علي البطن،الشيماء ، ع ، ال، م، م،11 عاما، السنبلاوين، ليلي ،ا، ح، 70 عاما، السنبلاوين، كدمة بالصدر، وتم عمل اشعة وفحوصات

تم نقل جميع المصابين إلي المستشفي الدولي بالمنصورة عن طريق سيارات الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.