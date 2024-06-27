تنفيذ فعاليات "يوم الأسرة" بمركز شباب قرية الديرس بحضور 50 أسرة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تنفيذ إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الرائدات الاجتماعيات فعاليات "يوم الأسرة" تحت شعار "التربية مشاركة"، وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف، أن فعاليات "يوم الأسرة" قد أقيمت من خلال الرائدات الاجتماعيات بحضور الأسر مع أطفالها، وفريق عمل المديرية وإدارة أجا الاجتماعية، وتضمنت الأنشطة عروضا مسرحية، ورياضية، وفنية، وبرامج توعوية؛ مما أدخل السعادة على المشاركين.

يأتي ذلك بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية، و بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالأسرة.