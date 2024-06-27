أعراض تخبرك أن قلبك في خطر و7 نصائح لتنظيف الشرايين

كتبت إيناس البنا

انسداد الشرايين، هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الكثير من الأمراض المرتبطة بالقلب، أحد الأسباب الرئيسية لانسداد القلب هو تراكم اللويحة غير العادية على طول جدران الشرايين، تتكون هذه اللوحة من الكوليسترول والدهون والكالسيوم ومواد أخرى في الدم، وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين وتضييقها، مما يحد من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ.

هناك أعراض مختلفة يمكن أن تظهر في جسمك عندما يكون قلبك في خطر وفقا لموقع هيلث سايد:

ألم صدر

ضيق في التنفس

تعب

الدوخة

تنميل أو ضعف في الأطراف

إذا تركت الشرايين المسدودة دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو أمراض الشرايين الطرفية.

7 نصائح لتناول العشاء لتنظيف شرايين القلب ومنع السكتة الدماغية ليلاً بشكل طبيعي

هل تعاني من مشاكل انسداد القلب؟ فيما يلي أهم 7 نصائح لتناول العشاء يمكن أن تساعدك على تنظيف شرايين القلب المسدودة بشكل طبيعي ومنع السكتة الدماغية.

تناول الدهون الصحية للقلب

النصيحة الأولى للنظام الغذائي التي يجب عليك اتباعها أثناء العشاء هي إضافة الدهون الصديقة للقلب مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات إلى طبقك، ومن المعروف أن هذه الأطعمة تعمل على تحسين مستويات الكولسترول الجيد في الجسم وتقليل التهاب الشرايين. هذه الدهون ضرورية لصحة القلب وتساعد على منع انسداد الشرايين.

البروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي

اختر دائمًا البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد والفاصوليا بدلاً من اللحوم الحمراء لخفض نسبة الكوليسترول ودعم صحة القلب، هذه الأطعمة غنية بالأوميجا 3 والتي تلعب دورًا حاسمًا في إدارة مشاكل انسداد القلب بشكل طبيعي.

احصل على المزيد من الألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات خيارات عشاء رائعة عندما يتعلق الأمر بإدارة صحة القلب، وخاصة الشرايين المسدودة. أنها تخفض الكولسترول وإدارة نسبة السكر في الدم.

تقليل تناول الملح

تناول كميات أقل من الملح في العشاء يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين. استخدم الأعشاب والتوابل الأخرى بدلاً من ذلك، تقليل الصوديوم يحمي القلب والشرايين.

حافظ على رطوبتك

شرب كمية كافية من الماء ليس مهمًا فقط للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في إدارة مستويات القلب والكوليسترول، يجب عليك تخطي المشروبات السكرية وتناول الماء أو شاي الأعشاب للبقاء رطبًا ودعم صحة القلب.

تناول الطعام بوعي

يساعدك تناول الطعام بانتباه على العشاء على التباطؤ والاستمتاع بطعامك وتجنب الإفراط في تناول الطعام، امضغ الطعام جيدًا، وتجنب عوامل التشتيت مثل الشاشات، واستمع إلى إشارات الجوع للمساعدة على الهضم ومنع إجهاد القلب.

تحقيق التوازن بين وجبات طعامك

يعد التخطيط لوجبات متوازنة تحتوي على عناصر غذائية متنوعة أمرًا أساسيًا لصحة القلب والشرايين الواضحة، قم بتضمين مجموعة متنوعة من البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الملونة في وجبات العشاء لمنح قلبك ما يحتاجه.