نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر

كتبت فاطمة ياسر

عند التقدم في العمر يزداد فرص الإصابة بمشاكل عدة بالقلب، ويزداد فرص الإصابة بالجلطات، انسداد الشرايين ، والعديد من الأمراض المرتبطة بالقلب.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح اليومية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، وحمايته من المضاعفات عن التقدم بالعمر، وذلك وفقا لموقع “helthline”.

أكد التقرير، أنه من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوزان عند التقدم في العمر، ولذا عليك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، والمكسرات والبروتين الصحي، فهذه الأطعمة تحافظ علي صحة القلب، وتحميه من المضاعفات المترتبة علي التقدم في العمر، ولذا يمكنك تناول الشوفان، والتوت، والسبانخ، والجزر، والأسماك.

ومن أهم النصائح التي قدمها التقرير، للحفاظ علي صحة القلب، هي ضبط كميات الملح في الطعام، أي عدم الإسراف في تناولك للأطعمة الغنية بالألملاح، فالمح يزيد من فرص ارتفاع ضغطالدم، ويتسبب في احتباس السوائل بالجسم، ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولك له.

وأشار التقرير، إلى أن ممارسة الرياضة اليومية تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها للحفاظ على صحة القلب، وتنظيم ضربات القلب، والتحكم في الضغط، ما أن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في تنسيط الدورة الدموية، ولذا يجب ممارستها يوميا.

عند التحدث عن صحة القلب، يجب الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخن، فهذه العادة من العادات الخاطئة، التي تزيد من فرص تعرض صحة القلب للخطر، وتعمل على ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، وتزيد من تعرضك لإنسداد في الشرايين ، ولذا أقلع عن هذه العادة على الفور للحصول على صحة قلب جيدة.