اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج

الخميس، 27 يونيو 2024 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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