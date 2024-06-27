أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج

وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية ويؤكد: كل طالب يحصل على حقه

السكة الحديد تطور قطارات تحيا مصر.. فيديو

الإسكان: مرحلة التطوير العاجلة بجزيرة الوراق ستشهد تشييد أبراج سكنية وتجارية

وزارة التموين: انتظام صرف الخبز الالمدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية

وزيرة التضامن: فتح باب التسجيل فى الاشتراك بمعرض ديارنا بالساحل الشمالى

وزير النقل: لن يتم استيراد أتوبيسات من الخارج ونعتمد على الإنتاج المحلى.. صور

وزير النقل يعلن وصول 16 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة و4 ماكينات صيانة.. صور