السكة الحديد تطور قطارات تحيا مصر.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت هيئة السكة الحديد فيديو يرصد أعمال التطوير بقطارات تحيا مصر، ضمن خطط رفع مستوى الخدمة لجمهور ركاب السكة الحديد، والتي تستهدف تجديد كافة القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد.

وفى السياق أتاحت هيئة السكة الحديد الحصول على تذاكر السفر من خلال منظومة الدفع الفورى لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركات ( فورى – خالص " خدماتى – طلقة – كاش كول – أوباى") المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك للقطارات الآتية:

1- كافة قطارات تحيا مصر على جميع الخطوط .

2- كافة قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية – المكيفة ) بالوجهين البحرى والقبلى .

3- القطارات VIP أرقام ( 905 / 906 ، 916 / 917 ) على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس .

يأتى ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .



