60 شهيدا فى 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بغزة خلال 24 ساعة

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 60 شخصًا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 86377 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

وطالبت الجمعية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع، وفك الحصار، موضحة أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلب الاحتياجات اللازمة، لخفض نسب الجوع.

ودعت إلى فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف طواقم الإغاثة بشكل متعمد ومتواصل.

وكان تقرير دولي، نشر يوم أمس، حذر من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، مشيرا إلى أن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعا استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر 2024.

وذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائى"، أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).

وأفاد بأن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.

