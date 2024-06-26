مصرع شحصين وإصابة 2 فى حادث تصادم موتوسيكلات بميت سلسيل في الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم دراجات بخارية "موتوسيكلات" علي طريق الكفر الجديد وميت مرجا سلسيل، بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلي المستشفي والجثمانين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع كل من: اسلم محمد صالح، 28 عاما، خالد هاني الغريب، وإصابة كمال خالد صادق، محمد ياسر سعد، 18 عاما، مقيم الكفر الجديد، ومصاب بكسر في الفك السفلي وجرح بالجبهة واشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر باليد اليسري وكدمات بالعين اليسرى.

تم تحويل المصابين إلي مستشفي المنزلة، ووضع الجثمانين ثلاجة حفظ الموتي بمشرحة مستشفي ميت سلسيل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.