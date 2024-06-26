مصدر بالكهرباء: بدء تخفيف الأحمال من 2 عصرا حتى الساعة 8 مساء لمدة 3 ساعات

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء تلقى تعليمات منذ قليل بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع 3 ساعات فقط على كل مشترك، موكدا أن هناك تحسنا ملحوظا في إمدادات الوقود منذ مساء أمس الثلاثاء.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 2 عصرا حتى الساعة 8 مساءا، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة تخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.