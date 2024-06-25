اليوم السابع
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مصدر بالكهرباء: عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعتين فقط من 3 عصرا لـ7مساء

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 10:10 ص
مصدر بالكهرباء: عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعتين فقط من 3 عصرا لـ7مساء محطة توليد الطاقة - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى لـ شبكة الكهرباء تلقى تعليمات منذ قليل بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط على كل مشترك، وذلك نتيجة انفراجة فى إمدادات الوقود.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

وكانت وزارتا الكهرباء والبترول أعلنت اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد فى ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة المصرية على سرعة انهاء الأزمة.







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