محافظة سوهاج: استقبال 23 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء، للوقوف على ما تم إنجازه بهذا الملف الحيوي، وتذليل أية معوقات، بحضور أعضاء اللجنة.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن عدد الطلبات التي تم تسلمها حتى الآن بلغ 23 ألفًا و 140 طلبًا، لافتا إلى العمل على الانتهاء من كافة الطلبات، مشددًا على تنفيذ توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتيسير على المواطنين تم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل للوصول إلى ذوي الإعاقة، وكبار السن الراغبين في التقدم بملفات التصالح بمقر إقامتهم بمختلف مراكز المحافظة، وكذا استقبال الطلبات بالمراكز التكنولوجية بمجمعات خدمات المواطنين بقرى " حياة كريمة " .

