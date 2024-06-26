اليوم السابع
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مجلس جامعة بني سويف: تنظيم قافلة طبية لقرية شريف باشا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 04:29 م
مجلس جامعة بني سويف: تنظيم قافلة طبية لقرية شريف باشا مجلس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 234، على مقترح كلية الطب البشري، بتنظيم قافلة طبية الي قرية شريف باشا والقري المجاورة، في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض. جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، إن إدارة الجامعة بمختلف قطاعاتها وكلياتها تحرص على إرسال القوافل الطبية متعددة التخصصات لخدمة المواطن السويفي في مختلف قري ومراكز المحافظة، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه المجتمع المحيط، وتنفيذا لرؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

 







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قافلة طبية بقرية شريف باشا




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