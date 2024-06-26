لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الإجبارى لشركة جينيال تورز

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الموافقة على إخطار شركة جينيال تورز، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبًا إجباريًا، والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 4.7 مليون جنيه موزع على عدد 4.7 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه ‏ للسهم الواحد، وذلك نظرا لعدم ‏التزامها بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة.

وألزمت لجنة القيد، شركة جينيال تورز بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر.

كما قررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، من 924.4 مليون سهم إلى 1.155 مليار جنيه، بزيادة قدرها 231.1 مليون جنيه بإصدار عدد 462.2 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 50 قرش للسهم.

في نفس السياق قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العبور للاستثمار العقاري، من 88.1 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 111.9 مليون جنيه موزعة على 22.4 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

فيما قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، من 1.071 مليار جنيه إلى 1.070 مليار جنيه بتخفيض قدره 1.7 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 3.3 مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 1.07 مليار جنيه موزع على عدد 2.14 مليار سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.