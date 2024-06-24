كيفية الوقاية من ضربة الشمس بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

مع التزايد المستمر في ارتفاع درجات الحرارة والموجات الحارة التي نعيش بها الآن، أصبح من الضرورى حماية نفسك من التعرض لأشعة الشمس لتجنب الاجهاد الحرارى أو ضربة الشمس.

وفقا لموقع "هيلث سايد" فأن أعراض ضربة الشمس قد تسبب أعراض مثل مشاكل الجهاز الهضمي والصداع والقيء والمشاكل العصبية والجفاف، لذا يُنصح بشدة بتجنب الخروج تحت أشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة بعد الظهر (من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا).

نصائح طبيعية للحد من التعرض لضربة الشمس

شرب الكثير من السوائل

يجب الإكثار من شرب السوائل مثل عصير الليمون واللبن بالإضافة إلى الكثير من الماء، وتجنب المشروبات الغازية أو الشاي والقهوة، التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم، وينبغي للناس أن يمتنعوا عن الخروج نهائياً حتى تقل شدة الشمس خاصة كبار السن والأطفال.

احمل الماء عند السفر

وفي الوقت نفسه، يُنصح دائمًا بحمل الماء عند السفر، حيث يصبح الأمر أكثر إلحاحًا أثناء موجات الحر لأن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية لمنع ضربة الشمس.

نصائح عند الخروج

تأكد من تغطية الأجزاء المكشوفة من جسمك، واختر الملابس المصنوعة من القطن والأقمشة الخفيفة، يمكن أن تؤثر موجات الحر على أي فئة عمرية، لكن الأطفال وكبار السن معرضون للخطر بشكل خاص. ولذلك، ينبغي تقييد أنشطتهم الخارجية خلال هذه الأوقات.

ومع ذلك، فإن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على شدتها، لذا فأن أخذ هذه الاحتياطات على محمل الجد يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة الشديدة.