اليوم السابع
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الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الإثنين، 24 يونيو 2024 04:15 م
الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.







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