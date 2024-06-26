اليوم السابع
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بعدما كانت 12 %..

فى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. نسبة تعاطى سائقى حافلات المدارس 0.4%

الأربعاء، 26 يونيو 2024 07:41 م
فى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. نسبة تعاطى سائقى حافلات المدارس 0.4% الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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حظى ملف مكافحة تعاطى المخدرات في مصر اهتماما كبيرا من الدولة ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لسائقى الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والصحة ونجحت حملات الكشف فى خفض نسبة التعاطى بين سائقى المدارس إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017

 

ويحتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها ، كما يقوم صندوق مكافحة الإدمان بتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة  في إطار الحرص على الوقاية أيضا توفير الخدمات العلاجية لأى مريض الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" مجانا وفى سرية تامة .

 

 







وزارة التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

علاج مرضى الإدمان

اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات

الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات

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