وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطى بين الموظفين لـ1% بعدما كانت 8% عام 2019

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال و أشرف فوزى

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة انخفاض نسب التعاطي من 8 % عام 2019 إلى 1 % حاليًا.

وأشارت إلى تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، حيث قام صندوق مكافحة الإدمان بمُضاعفة عدد الآسرة الحكومية خلال السنوات الأربعة الماضية، ووصل عدد المراكز العلاجية الشريكة والتابعة إلي 30 مركزا علاجيا؛ وبلغ عدد المُترديين علي العلاج ما يقرب من 170 ألف مُتردد سنويًا.

وأوضحت أن الحكومة تستعد حاليًا لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028) برعاية السيد رئيس الجمهورية، وهي الخطة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ويمثل المكون الإعلامي أحد أهم محاورها.

وأكدت أنه جارى تنفيذ البرامج الوقائية داخل المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، معلنة أنه تم تأسيس وتشغيل 8 عيادات مجتمعية داخل هذه المناطق، بجانب تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل 750 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تشغيل 8 بيوت للتطوع بالجامعات تمثل رافدًا لجذب المتطوعين والذين وصل عددهم حاليًا إلى 33 ألف متطوع، كما اختارت الأمم المتحدة تجربة الوقاية للصندوق كأحد التجارب الرائدة التي تم عرضها بمؤتمر الأمم المتحدة هذا العام.

الدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والإعلامي جابر القرموطى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والدكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع



محمد السعدي خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب



الدكتور عمرو عثمان خلال استعراض نتائج حملة انت اقوى من المخدرات فى مراحلها السابقة



الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتوسط الكاتب الصحفى مدحت وهبه والكاتبة الصحفية دينا شرف الدين



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير البوم السابع خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



الدكتورة نيفين القباج ومحمد السعدى



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع والإعلامية داليا أشرف والدكتورة سحر محسوب



خلال إطلاق حملة انت اقوى من المخدرات



خلال إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات