اليوم السابع
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وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات.. صور

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:52 م
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات.. صور وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بالصندوق وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور حسام رفاعى والدكتور وليد السروجى نائبا رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام.
 
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (12)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 
وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها ،كما تضمنت الفعاليات العاب رياضية " كرة قدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة " في إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات " وسلمت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان الفرق الفائزة كأس البطولة والميداليات .
 
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (4)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 
وخلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي  ،حوارا مفتوحا مع المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية ،مؤكده على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية ،لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة، ووجهت القباج رسالة للمتطوعين للطلاب والطالبات المتطوعين الجدد " نحن سعداء بيكم وأمالنا فيكم كبير لحماية شبابنا من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال الوقاية الأولية وتنفيذ الانشطة التوعوية" .
 
 
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (1)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (2)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (3)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (5)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (6)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (7)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (8)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (9)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (10)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 

وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات (14)
وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات
 
 
 
 
 
 

وزيرة التضامن

اليوم العالمى لمكافحة المخدرات

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