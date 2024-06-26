سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-6-2024 فى البنوك

كتب عبد الحليم سالم

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-6-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 156.1 جنيه للشراء و157.1 جنيه للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

156.1 جنيه للشراء

157.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.08 جنيها للشراء

158.01 للبيع



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.2 جنيه للشراء.

157.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.4 جنيه للشراء.

157.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.9 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع