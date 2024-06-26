ستارمر يهاجم سوناك على خلفية فضيحة المراهنات: تعكس فشلا فى القيادة

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا كير ستارمر رئيس الحكومة ريشى سوناك، واتهمه بفشل القيادة على خلفية اتساع فضيحة المراهنات التى شملت عدد من المحافظين.

وقالت صحيفة إندبندنت، إن السير كير ستارمر اتهم سوناك بالفشل فى التصرف بجرأة وشجاعة وعدم اتخاذ إجراءات كافية للتعامل مع فضيحة رهان سياسيين ومطلعين على موعد إجراء الانتخابات العامة فى بريطانيا.

وجاء هجوم ستارمر فى اليوم الذى وافق فيه سوناك أخيرا على وقف المرشحين، بعد أسبوعين من ظهور الفضيحة التى تعمقت بعد أن كشفت سكوتلانديارد مساء الثلاثاء، أن خمسة ضباط شرطة آخرين قد وضعوا رهانات على توقيت إجراء الانتخابات العامة فى بريطانيا، وقالت الشرطة إنها قدمت معلومات عن المزاعم للجنة المراهنات.

وفى تصريحات لصحيفة إندبندنت، أصر ستارمر أنه فى حال تورط مرشحى حزب العمال فى محاولة مزعومة لاستخدام معلومات داخلية للمراهنة، لكانوا خرجوا مباشرة من الباب، ولم تكن أقدامهم لتلمس الأرض.

وبعد ساعات قليلة من المقابلة، نجح زعيم العمال فى تنفيذ كلماته على حد قول الصحيفة، حيث أوقف المرشح كيفن كريج بعد أن قيل أنه يخضع أيضا للتحقيق من قبل لجنة المقامرة، كما أعاد السير كير تبرع كريج بقيمة 100 ألف جنيه إسترلينى للحزب.

وأوضح زعيم العمال، أن الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية سيكون متعلقا بالشخصية والقيادة، ومن هو الأفضل لاتخاذ قرارات صعبة فى الحكومة.

وتجري الشرطة ولجنة ألعاب القمار تحقيقات مع العديد من المرشحين والمسئولين في حزب المحافظين، بالإضافة إلى أحد عناصر الحماية الشخصية لرئيس الحكومة للاشتباه في أنهم استغلوا قربهم من ريشي سوناك للمراهنة على الموعد الذي سيحدده للانتخابات العامة.

وجميع أشكال المراهنات السياسية مسموح بها في المملكة المتحدة، ولكنها تعتبر جريمة جنائية بالنسبة لأولئك الذين يمارسونها مع حيازتهم معلومات مميزة.