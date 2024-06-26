خير سيناء لا يتوقف.. إنتاج 300 ألف طن ملح سنويا من ملاحات سبيكة غرب العريش

شمال سيناء - محمد حسين

تعد محافظة شمال سيناء من أهم مناطق إنتاج الملح الطبيعى فى مصر، حيث تنتشر الملاحات التى يُستخرج منها الملح النقى الصحى المستخدم للطعام والتصنيع. من بين هذه الملاحات، تحتل ملاحة "سبيكة" الواقعة على ساحل البحر المتوسط غرب مدينة العريش مكانة بارزة باعتبارها واحدة من أهم مواقع إنتاج الملح النقى فى مصر.

توضح بيانات محافظة شمال سيناء أن مساحة ملاحة سبيكة تبلغ 26 كيلومتر مربع، وتنتج أجود أنواع الملح الذى يتم تصديره لعدد من دول العالم. وتعتبر ملاحة سبيكة واحدة من أكبر وأهم ملاحات مصر، حيث تضم 3 بحيرات تركيز بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتر مربع، و10 أحواض ترسيب بمساحة إجمالية قدرها 6 كيلومتر مربع. ويبلغ متوسط إنتاجها السنوى مليون طن من الملح.

تشمل الملاحات وحدتين لغسيل الملح بمتوسط إنتاج سنوى قدره 300 ألف طن، حيث يُصدر حوالى 60% من هذا الإنتاج للأسواق الخارجية، فيما يتم تخصيص 40% للسوق المحلى وشركات البتروكيماويات. كما تحتوى على وحدة كسارة وجرش بمتوسط إنتاج سنوى يبلغ 250 ألف طن، يُصدر منها 80% للخارج. تجرى حاليًا عملية إنشاء وحدة غسيل جديدة بمتوسط إنتاج شهرى قدره 25 ألف طن، ومتوسط إنتاج مصنع التكرير يبلغ 4000 طن شهريًا للسوق المحلى والتصدير الخارجى، بينما يبلغ متوسط إنتاج وحدة التعبئة الآلى 1200 طن شهريًا.

تشير بيانات كميات التصدير الخارجى حتى مارس 2024 إلى تصدير 250 ألف طن، فيما بلغت كميات المبيعات المحلية حتى مارس 2024 حوالى 135 ألف طن. وقدر إنتاج وحدات الغسيل والجرش حتى مارس 2024 بـ 400 ألف طن، بينما بلغ إجمالى الملح المستخرج حتى مارس 2024 حوالى 420 ألف طن.

يتم تصدير جزء من إنتاج ملاحة سبيكة عبر ميناء العريش. وعقب فترة توقف، استأنفت الملاحة العمل، حيث تم دخول وحدة الكسارة وتركيب سير التشوين الدوار. بحسب مؤشرات العمل، بلغت أكبر طاقة إنتاجية للملاحة نحو 800 ألف طن، فيما بلغت أكبر طاقة تصديرية 90 ألف طن من ميناء العريش عام 2011، وتسعى الشركة لزيادتها إلى مليون طن مستقبلًا من خلال تنمية وتطوير الملاحة.



أكبر طاقة تصديرية لملاحة سبيكة بلغت 90 ألف طن من ميناء العريش عام 2011. مؤخرًا، استأنف التصدير من الميناء، حيث خرجت أول شحنة من الملح تزن 3750 طنا متجهة إلى لبنان، مع تجهيز نحو 14 ألف طن ملح للتصدير.



خيرات الانتاج



ملاحة سبيكة بالعريش