اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جنود الاحتلال يطلقون كلبا شرسا لمهاجمة عجوز فلسطينية أثناء نومها.. فيديو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 12:42 م
جنود الاحتلال يطلقون كلبا شرسا لمهاجمة عجوز فلسطينية أثناء نومها.. فيديو لقطة من الفيديو
وكالات

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أظهرت لقطات مسربة من كاميرا مثبتة على كلب بوليسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداء الكلب على مسنة فلسطينية داخل منزلها بمخيم جباليا.

وكانت المسنة الفلسطينية رفضت عن مغادرة منزلها مرارا منذ بدء الحرب.

 

 

وتبين من الفيديو المسرب أن اعتداء الكلب البوليسي، على العجوز الفلسطينية دام لفترة طويلة، ما سبّب لها كسور ونزيف.

وقالت العجوز الفلسطينية، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أفلتوا الكلب لمهاجمتها أثناء نومها بمنزلها لتتعرض للنهش والكسور و"إصابات خطيرة".

وأشارت المسنّة الفلسطينية إلى أن حوادث مماثلة تكررت مرارا في منطقتها، إذ يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق كلابهم على النازحين.







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فيديو هجوم كلاب الاحتلال على سيدة مسنة

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