جنود الاحتلال يطلقون كلبا شرسا لمهاجمة عجوز فلسطينية أثناء نومها.. فيديو

وكالات

أظهرت لقطات مسربة من كاميرا مثبتة على كلب بوليسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداء الكلب على مسنة فلسطينية داخل منزلها بمخيم جباليا.

وكانت المسنة الفلسطينية رفضت عن مغادرة منزلها مرارا منذ بدء الحرب.

مقطع مسرب من كاميرا تم تركيبها من قبل الاحتلال الاسرائيلي على كلب بوليسي تظهر مهاجمة مسنة فلسطينية في بيتها بجباليا شمالي قطاع غزة ما تسبب لها في نزيف وكسور 💔#Israeli_terrorism pic.twitter.com/tqhwC8DS9g — Faten (@ftn001) June 26, 2024

وتبين من الفيديو المسرب أن اعتداء الكلب البوليسي، على العجوز الفلسطينية دام لفترة طويلة، ما سبّب لها كسور ونزيف.

وقالت العجوز الفلسطينية، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أفلتوا الكلب لمهاجمتها أثناء نومها بمنزلها لتتعرض للنهش والكسور و"إصابات خطيرة".

وأشارت المسنّة الفلسطينية إلى أن حوادث مماثلة تكررت مرارا في منطقتها، إذ يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق كلابهم على النازحين.