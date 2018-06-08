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صورة اليوم.. عجوز فلسطينية تواجه رصاص الاحتلال الإسرائيلى بعلم بلادها

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:13 م
صورة اليوم.. عجوز فلسطينية تواجه رصاص الاحتلال الإسرائيلى بعلم بلادها عجوز فلسطينية أمام السياج الحدودى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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لم تخيفها رصاصات الاحتلال الإسرائيلى أو قنابل الغازات المسيلة للدموع لتخرج فى مظاهرات مع الشبان الفلسطينيين معلنة تمسكها بحقها فى دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 ورافضة كل أشكال العدوان على الأرض.

مصور وكالة الأنباء الفرنسية التقط صورة لعجوز فلسطينية حاملة علم بلادها وقطع قماش لمداواة المصابين فى الاشتباكات والتى ظهرت واقفة بكل شموخ وعزة أمام السياج الحدودى على قطاع غزة فى مواجهة مدرعات قوات الاحتلال الإسرائيلى.

عجوز فلسطينية فى مظاهرات العودة
عجوز فلسطينية فى مظاهرات العودة

وكان المتظاهرين الفلسطينيين، قد توافدوا اليوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات.

ونشر جيش الاحتلال ، فجر اليوم، قوات مكثفة من قناصة ودبابات وبطاريات "القبة الحديدية" وكتائب القوات البرية من الوية "401" و"غولانى"، عند السياج الشائك مع قطاع غزة، استعدادا للمظاهرات المتوقعة فى إطار مسيرة العودة ويوم القدس العالمى.

 


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